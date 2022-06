"Królowo Beyonce, znowu to zrobiłaś" - napisała z entuzjazmem Michelle Obama, recenzując na Twitterze nowy singel artystki. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że "Break my soul" to piosenka, której wszyscy teraz potrzebują.

"Gdy jej słucham nie mogę się powstrzymać od tańca i śpiewu. Nie mogę się doczekać albumu!" - zdradziła Obama.

Michelle Obama dołączyła do grona entuzjastów tego, co Beyonce przygotowała dla swoich słuchaczy, a ci wróżą, że jej nowy utwór będzie "hymnem lata 2022". W istocie piosenka tchnie nostalgią i klimatem dusznych sal klubów tanecznych. W utworze znajdziemy wpływy muzyki house i pop z lat 80. i 90. można doszukać się elementów, które kiedyś znajdowaliśmy w utworach "Gypsy Woman" Crystal Waters czy słynnym hicie "Show me love" Robin S. Całość tworzy ciekawą mieszankę, która może być swoistym wehikułem czasu.

Reklama

Clip Beyonce BREAK MY SOUL (Lyric Video)

Płyta "Renaissance", której zapowiedzią jest wspomniany singel, według wcześniejszych zapowiedzi artystki, ma przynieść słuchaczom wiele radości i pokrzepienia, pozwolić im oderwać się od codzienności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Beyonce i jej uroda Interia.tv

"Włożyła w to dwa lata ciężkiej pracy i wiele miłości. Pracując nad płytą spędziła wiele, wiele nieprzespanych nocy. Nie mogę się doczekać, aż świat to usłyszy" - przyznała niedawno matka Beyonce Tina Knowles. Czy te wysiłki się opłaciły? Czy artystka po raz kolejny potwierdzi swój muzyczny geniusz? O tym przekonamy się już za nieco ponad miesiąc.