Polska poznała przystojnego Włocha za sprawą filmu "365 dni". O "polskiej odpowiedzi na Greya" znów zrobiło się głośno, gdy produkcja znalazła się na krótkiej liście do nominacji do Złotych Malin, nazywanych anty-Oscarami. Ostatecznie "nagrodzono" ją za najgorszy scenariusz, a Michele Morrone musiał zadowolić się nominacją dla najgorszego aktora (w sumie film miał sześć nominacji).

Na Netflixie właśnie znalazła się kontynuacja erotycznego thrillera pod tytułem "365 dni: Ten dzień". Główne role ponownie grają Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone, a w obsadzie znalazła się także Magdalena Lamparska. Krytycy nie zostawiają na filmie suchej nitki.



Z okazji premiery filmu wokalista i aktor zaprezentował teledysk do nowego singla "Another Day". Za klip odpowiada pracujący już z nim wcześniej Fabrizio Conte.

"Włoch opowiada o doskonałej miłości, która na jego oczach rozpada się kawałek po kawałku aż zostaje tylko gorycz, rozczarowanie i pragnienie powrotu do wcześniejszych dni" - czytamy.

Michele Morrone - kim jest gwiazda serii "365 dni"?

Przypomnijmy, że debiutancka płyta aktora i wokalisty - "Dark Room" - ukazała się w walentynki 2020 r., tydzień po premierze filmu nakręconego na podstawie książki Blanki Lipińskiej.



Z wydawnictwa pochodziły single "Hard For Me", "Feel It" i "Watch Me Burn", które przyczyniły się do wielkiej popularności filmu, pełniąc rolę nieoficjalnego soundtracku. Płyta ostatecznie wygenerowała ponad pół miliarda streamów.



Wideo Michele Morrone - Feel It (z filmu 365 dni)

Ballada "Another Day" zapowiada drugi album wokalisty, który planowany jest na jesień tego roku. Pierwszym singlem z tego wydawnictwa był utwór "Beautiful".

