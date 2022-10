Michał Wiśniewski znów będzie ojcem! Pola Wiśniewska jest w ciąży

Na swoich profilach w mediach społecznościowych Michał Wiśniewski i jego żona Pola potwierdzili, że ponownie zostaną rodzicami. "Oops, We Did It Again" - napisał wokalista Ich Troje, publikując zdjęcie testu ciążowego.

Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski spodziewają się dziecka AKPA