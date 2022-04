O Michale Wiśniewskim, liderze Ich Troje i jurorze w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", głośno było nie tylko ze względu na jego osiągnięcia artystyczne, ale także ze względu na problemy finansowe. Gwiazdor ogłosił upadłość konsumencką w 2018 roku.

W zeszłym roku wokalista oświadczył, że ten etap jest już za nim.

"Jestem bardzo szczęśliwy w życiu prywatnym. W końcu skończyła się moja upadłość. Jestem wolny od wszelkich zobowiązań, mogę zacząć od nowa. To jest ważne, bo byłem kojarzony z bankructwem przez ostatnie lata. A teraz przede mną nowy rozdział. Bardzo się cieszę" - mówił w rozmowie z portalem "Jastrząb Post".

Teraz jednak na Instagramie, Wiśnia opublikował zdjęcie, na którym zamknięty jest za kratami. Czyżby jego problemy się nie skończyły?

Michał Wiśniewski za kratami? Xavier komentuje

Na Instagramie Michała Wiśniewskiego pojawiło się zdjęcie wokalisty zamkniętego za kratami. Artysta nie dodał do niego żadnego podpisu.

Szybko zareagowali na to fani i przyjaciele gwiazdy, dodając humorystyczne komentarze pod zdjęciem.

"Doigrałeś się" - napisał Maciej Dowbor, dodając do komentarza uśmiechniętą emotikonę.

Na post zareagował także Xavier Wiśniewski, syn piosenkarza.

"Nawet nie wiem co mam powiedzieć... trzymaj się tato" - skomentował.

"Mówiłem Ci, żebyś jechał przepisowo" - pisze inny fan.

Jak donosi "Pomponik", zdjęcie jest zapowiedzią nowego programu telewizyjnego, w którym wystąpi Michał Wiśniewski. Co więcej, wg. źródeł serwisu, czerwonowłosy gwiazdor ma wystąpić w nim razem z córką Fabienne.

"Program będzie rozrywkowym hitem i czymś, czego jeszcze w Polsce nie było. Powstaje na podstawie sprawdzonego na świecie formatu, który w innych krajach był hitem. Wystąpi w nim aż 18 znanych bohaterów, nie zabraknie zaskoczeń" - podaje serwis.

Czekamy na więcej informacji o nowym programie z udziałem Wiśniewskiego.

Lider Ich Troje od 2020 roku jest mężem Poli Wiśniewskiej. Wcześniej był w związkach małżeńskich z: Dominiką Tajner (2012-19), Anną Świątczak (2006-11), Martą Mandarynkiewicz (2002-2006) i Magdą Femme (1996-2001).

Lider Ich Troje ma w sumie piątkę dzieci. Najstarsza z jego pociech ma 19 lat, a najmłodsza zaledwie 10 miesięcy.

19-letni Xavier i 18-letnia Fabienne to owoc związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, 15-letnia Etienette i 13-letnia Vivienne to córki Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak, a najmłodszy syn Falco Amadeus to dziecko Michała Wiśniewskiego i jego aktualnej żony, Poli Wiśniewskiej.