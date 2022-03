Michał Wiśniewski obecnie wydaje się być szczęśliwy w swoim piątym małżeństwie - z Polą Wiśniewską, która podobnie jak on ma czworo dzieci z poprzednich związków. Para pobrała się w 2020 roku.

Zanim jednak lider Ich Troje odnalazł się u boku utalentowanej fotograficznie partnerki, był w związkach małżeńskich z: Dominiką Tajner (2012-19), Anną Świątczak (2006-11), Martą Mandarynkiewicz (2002-2006) i Magdą Femme (1996-2001).

Lider Ich Troje ma w sumie piątkę dzieci. Najstarsza z jego pociech ma 19 lat, a najmłodsza zaledwie 10 miesięcy.

19-letni Xavier i 18-letnia Fabienne to owoc związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, 15-letnia Etienette i 13-letnia Vivienne to córki Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak, a najmłodszy syn Falco Amadeus to dziecko Michała Wiśniewskiego i jego aktualnej żony, Poli Wiśniewskiej.

Duet Michała Wiśniewskiego z córką Etiennette zachwycił fanów.

Czerwonowłosy lider zespołu Ich Troje dzieli się na swoim Instagramie ważnymi dla niego momentami z życia prywatnego i zawodowego. Pokazuje zdjęcia z koncertów i programów telewizyjnych, a także z domu, w którym często spędza czas z żoną i swoimi dziećmi.

Właśnie udostępnił zdjęcie zdjęcie pocałunku ze swoją 5. żoną. Jak sam napisał pod gorącą fotografią, świętowali w ten sposób milionowy pocałunek!

