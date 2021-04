Michał Wiśniewski pokazał wzruszające zdjęcie córki. Jak wygląda Fabienne Wiśniewska?

Michał Wiśniewski bardzo chętnie dzieli się z fanami sytuacjami ze swojego życie prywatnego i nie ukrywa, że jest niezwykle dumny ze swoich dzieci. Teraz pokazał zdjęcie Fabienne z jej chłopakiem.

Michał Wiśniewski z najstarszymi dziećmi - Fabienne i Xavierem AKPA

Fabienne Wiśniewska to drugie dziecko Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Córka gwiazdorskiej pary na świat przyszła w 2003 roku. Rok wcześniej wokalistka i tancerka urodziła syna Xaviera Michała. Małżeństwo lidera Ich Troje i tancerki trwało od 2002 do 2006 r.

Z trzecią żoną Anią Świątczak Wiśniewski ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008).



W grudniu 2019 roku pojawiły się informacje, że wokalista zaręczył się z Pauliną z Warszawy. Para miała poznać się przez portal randkowy. Pobrali się pięć miesięcy po zaręczynach. W styczniu urodził się ich syn. Chłopiec otrzymał imiona Falco Amadeus na cześć ulubionego wokalisty lidera Ich Troje - zmarłego w lutym 1998 r.

Fabienne towarzyszyła tacie m.in. w teledysku do utworu "Skóra". Teraz dumny tata pochwalił się romantycznym zdjęciem córki z jej chłopakiem.



"Pięknie jest patrzeć na rodzącą się miłość wypełnioną dbałością o siebie. Zawsze myślałem, że będę reagował na związek córki co najmniej z dystansem. Ale kiedy widzę jak on ją szanuje to podaje mu rękę i składam z nim klocki. Tak to sobie wymarzyłem. Długa i kręta droga przed Wami! Powodzenia. Jestem z Was dumny" - napisał pod fotografią.



"Piękna wspaniała i urocza z nich para", "Piękne zdjęcie, a na nim wszystko, co ważne" - zachwycali się fani.