Michał Wiśniewski opowiedział o pierwszym ślubie. Nigdy o tym nie wspominał

Michał Wiśniewski był żonaty pięć razy. O wszystkich jego ślubach było głośno, poza pierwszym z Magdą Femme, ówczesną wokalistką Ich Troje. Teraz opowiedział, jak wyglądała ceremonia.

Michał Wiśniewski opowiedział o swoich związkach /Tricolors /East News

Michał Wiśniewski był pięciokrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001).



Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Później związał się z Dominiką Tajner - oficjalnie małżeństwo zakończyło się 30 września 2019 roku.



W grudniu 2019 roku pojawiły się informacje, że wokalista zaręczył się z 35-letnią Pauliną z Warszawy. Para miała poznać się przez portal randkowy. Pobrali się pięć miesięcy po zaręczynach. Doczekali się też syna, dla którego wybrali imiona Falco Amadeus.



W programie Izy Janachowskiej opowiedział o wszystkich swoich ślubach. Z Martą Wiśniewską pobrał się w w wykutej w lodzie kaplicy w Kirunie, a cała uroczystość była transmitowana przez stację TVN. Kolejny ślub - z Anną Świątczak - wziął w Las Vegas, natomiast związek z Dominiką Tajner pobłogosławił pastor w kaplicy na Mazurach.

Ostatni ślub wokalisty był skromny ze względu na obostrzenia związane z pandemią. Jak się okazało, pierwszy ślub również odbył się w wąskim gronie, bez kamer i prasy.

"Podobnie wyglądała impreza z Magdą. Też nie robiliśmy. Ten ze względów pandemicznych był skromny, ale myślę, że przyjdzie ten moment, że na pewno spotkamy się raz jeszcze na weselu. Obiecaliśmy to swoim przyjaciołom. Zrobimy to przede wszystkim dla siebie i dla naszych dzieciaków. Teraz nie ma możliwości, by spełnić wszystkie plany" - skomentował lider Ich Troje.