Koncert w Operze Leśnej w Sopocie odbył się w związku z premierą oczekiwanej płyty "Projekt X".

"Od wydania ostatniego albumu Ich Troje minęło 5 lat. Do Michała i Jacka wróciła Ania Świątczak, historia zespołu zatoczyła koło - posłuchajcie, co mają do przekazania dojrzali muzycznie artyści" - tak zapowiadano nowe wydawnictwo ekipy Michała Wiśniewskiego.

Clip Ich Troje NIE SZUKAJ MNIE (LYRICS VIDEO)

Sprawdź tekst piosenki "Nie szukaj mnie" w serwisie Tekściory.pl!

"Tyle osób przewiduje koniec zespołu Ich Troje... A czy mi się zdaje, czy całkiem zacnie zapełniliśmy Operę Leśną w Sopocie...?" - napisał czerwonowłosy wokalista publikując zdjęcie ze sceny, gdzie w tle widać tłumy fanów.

"Dziękuję" - dodał Wiśniewski.



Ich Troje na Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie

Dodajmy, że 13 sierpnia podczas Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie Ich Troje świętować będzie swoje 27-lecie, a wśród gości zapowiedziano Dodę i metalową grupę Nocny Kochanek. Na scenie mają się też pojawić byłe wokalistki grupy - Justyna Majkowska oraz Agata Buczkowska. Dwudniową imprezę (12-13 sierpnia) transmitować będzie telewizja Polsat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Demakijaż”: Czego nauczył Michał Wiśniewski swoją córkę? Polsat Cafe

Przez 27 lat u boku Wiśniewskiego i Jacka Łągwy za mikrofonem stały Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-2003), Anna Świątczak (2003-2010 i od 2020), Jeanette Vik (2010-2011), Justyna Panfilewicz (2011-2013), Marta Milan (2013-2017) i Agata Buczkowska (2017-2022).

Prywatnie obecny juror programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie był mężem Magdy Femme (1996-2001), tancerki Ich Troje Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej (2002-2006), Ani Świątczak (2006-2011) i Dominiki Tajner (2012-2019). Od 2020 r. jest żonaty z Polą Wiśniewską.

19-letni Xavier i 18-letnia Fabienne to owoc związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, 15-letnia Etienette i 13-letnia Vivienne to córki Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak, a najmłodszy syn Falco Amadeus to dziecko Michała Wiśniewskiego i jego aktualnej żony, Poli Wiśniewskiej.