Michał Wiśniewski ma romans z Agatą Buczkowską? Wokalistka stanowczo dementuje!

Agata Buczkowska, wokalistka Ich Troje, zdementowała plotki o jej romansie z Michałem Wiśniewskim.

Agata Buczkowska nie ma romansu z Michałem Wiśniewskim /Damian Klamka /Getty Images

Wszyscy śledzący Dominikę Tajner-Wiśniewską czy jej męża Michała Wiśniewskiego byli w szoku po informacji, że wokalista Ich Troje złożył pozew o rozwód.

Informacją tą Dominika podzieliła się na swoim Facebooku: "Kochani mój mąż złożył pozew o rozwód" - napisała uczestniczka "Tańca z gwiazdami", która właśnie pożegnała się z programem. Post jednak po krótkim czasie usunęła.

"Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic... Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce..." - powiedziała Plejadzie Dominika Tajner-Wiśniewska.

Z kolei w rozmowie z "Faktem" oznajmiła: "Chyba tylko Michał wie, co się stało. Jest mi smutno i bardzo, bardzo przykro. Nie jestem w stanie o tym rozmawiać. Nie wiem nawet, kiedy złożył pozew. Możliwe, że jeszcze w ubiegłym roku".

Piosenkarz całą sytuację żartem postanowił skomentować w programie "To był rok" TVP. "To jest dowód na to, że to była ostatnia żona i teraz pora na męża" - wypalił.

Serwisy plotkarskie natychmiast powiązały Michała Wiśniewskiego z obecną wokalistką Ich Troje, Agatą Buczkowską. Dowodem miało być wspólne zdjęcie piosenkarzy, którzy obejmowali się na scenie.



Zdjęcie Agata Buczkowska i Michał Wiśniewski / Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

Członkini Ich Troje postanowiła wystosować oświadczenie na temat jej rzekomego romansu (pisownia oryginalna):

"W odpowiedzi na pojawiające się od kilku dni doniesienia medialne, jakobym miała romans z Michałem Wiśniewskim i była przyczyną rozstania Michała z Dominiką Tajner-Wiśniewską informuję, że nie mam i nigdy nie miałam romansu z Michałem Wiśniewskim, a pojawiające się kolejne artykuły, są dla mnie krzywdzące i uderzają w moje dobre imię.

Niedorzecznym jest, że dziennikarze, którzy powinni kierować się zasadą rzetelności dziennikarskiej, a przede wszystkim sprawdzać przed publikacją prawdziwość posiadanych informacji, wstawiają do pomawiających mnie artykułów zdjęcia z koncertów - gdzie, jako wokalistka Ich Troje - występuję z Michałem na jednej scenie, śpiewając i odgrywając muzyczny spektakl, na który składa się także mimika, subtelne gesty... A później takie zdjęcie ląduje na portalu jako "dowód" romansu. Jest to niedorzeczne i słabe. Po prostu.

Bardzo proszę o zaprzestanie publikacji pomawiających mnie artykułów, w przeciwnym razie - sprawa będzie kierowana na drogę sądową. Proszę również o zaprzestanie wysyłania mi wiadomości za pomocą portali społecznościowych z groźbami i wyzwiskami - w Internecie nikt nie jest anonimowy. Wszystkie hejtujące mnie wiadomości zostały zarchiwizowane i w razie konieczności będą stanowić dowód w sprawie" - czytamy.



Michał Wiśniewski i Dominika Tajner małżeństwem byli od czerwca 2012 roku. Wcześniej wokalista Ich Troje był w związkach z Magdą Femme, Mandaryną i Anną Świątczak.