Michał Wiśniewski i jego piąta żona w najnowszym klipie. Kiedy premiera "Zatańcz ze mną"?

Michał Wiśniewski wraz z żoną Polą nagrali teledysk do piosenki "Zatańcz ze mną". Jak mówi sam wokalista, teledysk oraz piosenka mają nawiązywać do tanecznego rytuału małżeństwa.

"Kręcimy klip do utworu 'Zatańcz ze mną'. Mamy z żoną taki zwyczaj, że wieczorami sobie tańczymy. Robimy to dlatego, żeby pielęgnować nasze uczucia względem siebie. Stąd też powstał ten kawałek" - mówi Michał Wiśniewski.

Teledysk powstał w jednym z hoteli, gdzie morskie kontenery są przerabiane na apartamenty i przystosowane do noclegów. "Jest niezwykłe, robi ogromne wrażenie, a wykorzystanie kontenerów jest po prostu genialne. Równie niezwykli są ludzie, których tutaj spotkaliśmy. Byliśmy gośćmi tego obiektu już wcześniej... Dlatego też postanowiłem pokazać to miejsce szerszej publiczności" - mówił wokalista.

Michał Wiśniewski wraca - co przygotował?

Wiśniewski podzielił się też spostrzeżeniem, że nie ma już parcia na kolejne wielkie hity. "Kilkukrotnie słyszałem, że wypadałoby nagrać jakiś nowy przebój. Nagrałem już tyle hitów, że nie mam ciśnienia na robienie kolejnych" - powiedział piosenkarz. "'Zatańcz ze mną' jest piosenką bardzo osobistą" - dodał.

Xavier Wiśniewski - ojciec komentuje utwór syna

Najstarszy syn lidera Ich Troje też postanowił spróbować swoich sił w muzyce. W listopadzie ubiegłego roku Xavier zdecydował się wydać swój pierwszy debiutancki utwór pod tytułem "Prąd". Wokalista napisał, że tekst ( sprawdź! ) najnowszego dzieła syna mocno go zaniepokoił.

"Xavier zgrabnie dobiera słowa. Nie napiszę, że po tacie bo robi to inaczej. Przesłuchałem ten utwór kilkanaście razy i jeśli to nie fikcja literacka to jest raczej jednoznaczny. Wiem, że jest w szczęśliwym związku, że niczego mu nie brakuje ale jeśli jest choć w części prawdziwy to chyba mam prawo czuć się zaniepokojony? A może przesadzam i staje się za bardzo konserwatywny? Oby nigdy nie spierdolił z tego świata. My son - my pride" - skomentował.

Twoja twarz brzmi znajomo: Michał Wiśniewski jurorem

Michał Wiśniewski występuje w najnowszej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo" razem z Andrzejem Gromalą (znanym jako Gromee). Zastąpili oni w tych rolach Kacpra Kuszewskiego i Adama Strycharczuka.

Uczestników oceniają także znane z poprzednich edycji Małgorzata Walewska i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami programu nadal będą Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor.