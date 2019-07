Michał Szpak zaśpiewał w kościele "Ave Maria". Fani są zachwyceni [WIDEO]

Michał Szpak po raz kolejny udowodnił, jak ogromny jest jego talent. Tym razem zaskoczył wykonaniem pieśni "Ave Maria" podczas ślubu swojego przyjaciela.

Michał Szpak znów zaskoczył. Tym razem wykonaniem "Ave Maria"

Michał Szpak to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Karierę zaczynał w programie "X Factor", kiedy to oczarował jurorów wykonaniem "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. W talent show dotarł do finału i mimo że go nie wygrał, na brak popularności narzekać nie mógł.

Na właściwy debiut Szpaka trzeba było jednak chwilę poczekać, bo do 2015 roku (wcześniej do sprzedaży trafiła jeszcze EP-ka "XI"). Wtedy tez ukazał się album "Byle być sobą". W 2018 roku światło dzienne ujrzała druga płyta piosenkarza "Dreamer".

Szpak ma za sobą również występ na Eurowizji w 2016 roku, który zakończył na ósmym miejscu w finale, co jest jednym z lepszych wyników Polski w historii jej występów w tym konkursie.

Od 2017 roku w programie "The Voice of Poland" pomaga młodym talentom w rozwoju ich karier. Pod jego skrzydłami swój warsztat rozwinęły m.in. Marta Gałuszewska oraz Natalia Zastępa.

Wokalista wciąż potrafi jednak zaskoczyć. Tym razem jego fani zachwycili się jego wykonaniem pieśni "Ave Maria". Szpak zaśpiewał ją podczas ślubu swojego przyjaciela Kamila Czapli, z którym tworzył hardrockowy zespół Whiplash.



Fragment z występu trafił na Insta Stories artysty i błyskawicznie rozszedł się po sieci. "Fenomenalne wykonanie", "To było bezbłędne" - czytamy pod nagraniem, które trafiło również na Youtube.

To nie pierwszy raz, gdy Szpak śpiewa w kościele "Ave Maria". W sieci można odnaleźć nagranie z 2011 roku, które zdobyło 1,2 mln wyświetleń.