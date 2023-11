"Najbardziej osobisty, odarty z fałszu, gęsty, krzykliwy, smutny, pełen ekstazy, muzycznie soczysty awangardowy, samotny" - tak napisał Michał Szpak na Instagramie, prezentując okładkę swojego albumu, na której pozuje nago.

Oczekiwana od dłuższego czasu (pierwsze zapowiedzi pojawiły się jeszcze w 2021 r.) płyta "Nadwiślański mrok" pojawi się ostatecznie 24 listopada.

Do tej pory poznaliśmy m.in. piosenki "Hiob (Preludium)", "Halo wodospad" ( posłuchaj! ), "(Mrok) Warszawianka" i "We Need A Coco" . 16 listopada rozpoczęła się przedsprzedaż nadchodzącej płyty.

Wiadomo, że całość promowana jest alter ego wokalisty o nazwie JowiszJa. Ten napis widnieje też na odsłoniętym ramieniu Szpaka na okładce.

"Więcej o albumie opowiem Wam na live który poprowadzę w środę 22.11.2023 o godzinie 20:00" - zapowiedział.

"Materiał jest podsumowaniem 4-letniej, samodzielnej drogi artystycznej Michała Szpaka. Zamyka bardzo mroczny etap w życiu artysty związany z uniezależnieniem się od mainstreamu, prywatną żałobą po śmierci mamy i korzystaniem z ekstatycznych, ale wyniszczających uroków wielkiego miasta. To co zaczęło się w komercyjnych, telewizyjnych barwach, nagle zaczyna mieć mroczne zakłócenia i kończy nad ranem, w klubach techno, w tonach trasch - industrial - rock - electro. Materiał jest eklektyczny, niejednorodny, zbierany długo i tworzony kolektywnie, etapowo. Michał mówi często, że jest to jego 'artystyczny wyrzyg' - coś z dna serca, z ciała, coś co drażniło i w końcu znajduje swoje ujście" - czytamy w opisie wydawnictwa.

Michał Szpak - "Nadwiślański mrok" (tracklista):

1. "Intro I"

2. "Intro II"

3. "Gaja"

4. "We Need A Coco"

5. "Smutek (a może mniej)"

6. "Cleopatra"

7. "Warszawianka (mrok)"

8. "JowiszJa"

9. "Bondage"

10. "Hiob"

11. "Gaja genesis"

12. "Smutek".