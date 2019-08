Michał Szpak: Oblaliśmy test [INSTAGRAM]

Juror "The Voice of Poland" Michał Szpak cieszy się uznaniem fanów nie tylko za umiejętności wokalne. Ponad 9 tys. polubień zdobył jego ostatni wpis na Instagramie, w którym odniósł się do katastrofy ekologicznej, której jednym z najgłośniejszych ostatnio akcentów są pożary lasów tropikalnych w Amazonii.

Michał Szpak podczas Sopot Top Of The Top Festival 2019 AKPA

Michał Szpak poza działalnością muzyczną wypowiada się chętnie także na różne inne tematy, w tym społeczne.

W najnowszym wpisie na Instagramie opatrzonym hashtagiem #themoon odniósł się do zmian na Ziemi.



"Planeta ziemia płacze

Nie dlatego ze umiera

Dlatego że traci nas, ludzi

Sama kiedyś się odrodzi i pozwoli by znów rozpoczął się krąg życia

Planeta ziemia płacze

Nie dlatego ze umiera

Dlatego że posiadając szanse...

-oblaliśmy test-

Siadaj - Pała!" - napisał wokalista.

"Po co zawracać sobie mamy głowę katastrofą ekologiczną i płonącymi płucami Ziemi, co w konsekwencji przybliża nas coraz bardziej do rychłego zniszczenia, po co się tym przejmować, nic z tym nie róbmy, nic o tym nie mówmy. Ucichnie samo, wypali się jak wszystko a za 20 lat będziemy błagać o wodę i zdychać z głodu" - dodał w drugim wpisie.

Przypomnijmy, że w tym roku w Brazylii wykryto około 80 tysięcy pożarów - z czego ponad połowa w regionie Amazonii, nazywanej "zielonymi płucami Ziemi".

Michał Szpak to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Karierę zaczynał w programie "X Factor", kiedy to oczarował jurorów wykonaniem "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena ( posłuchaj! ). W talent show TVN dotarł do finału i mimo że go nie wygrał, na brak popularności narzekać nie mógł.

Na właściwy debiut Szpaka trzeba było jednak chwilę poczekać, bo do 2015 roku (wcześniej do sprzedaży trafiła jeszcze EP-ka "XI"). Wtedy też ukazał się album "Byle być sobą" ( sprawdź! ). W 2018 roku światło dzienne ujrzała druga płyta "Dreamer" ( posłuchaj! ).

Szpak ma za sobą również występ na Eurowizji w 2016 roku, który zakończył na ósmym miejscu w finale, co jest jednym z lepszych wyników Polski w historii jej występów w tym konkursie.

Od 2017 roku w programie "The Voice of Poland" pomaga młodym talentom w rozwoju ich karier. Pod jego skrzydłami swój warsztat rozwinęły m.in. Marta Gałuszewska oraz Natalia Zastępa.