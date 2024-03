Aktorzy Anna Mucha i Andrzej Seweryn (zagrał drag queen w serialu "Królowa") oraz znany ze swojego mocno przerysowanego wizerunku wokalista Michał Szpak ( sprawdź! ) znaleźli się w obsadzie jury nowego programu "Czas na Show. Drag Me Out". Produkcja TVN-u ma przybliżać barwny świat drag, artystycznego performance'u.

W zapowiedzi odcinka programu Kuby Wojewódzkiego z ich udziałem pojawił się fragment dyskusji na temat orientacji seksualnej Szpaka, o której często dyskutuje się w przestrzeni publicznej.

Kuba Wojewódzkiego pyta Michała Szpaka o to, czy jest gejem. "Postawmy sprawę jasno"

"Naprawdę miłość nie ma płci?" - zapytał prowadzący. "Nie ma płci dla mnie. Absolutnie" - odpadł Szpak, który niegdyś określił się jako osoba panseksualna.

"Czujesz, że ja jestem gejem? Postawmy sprawę jasno, Michał" - Wojewódzki próbował sprowokować wokalistę. Ich znajomość sięga pierwszej edycji programu "X Factor" (2011). Zasiadający w jury dziennikarz był wówczas opiekunem Szpaka, którego doprowadził do drugiego miejsca w finale (zwycięzcą został Gienek Loska z drużyny Czesława Mozila).

Michał Szpak pod koniec listopada 2023 r. wypuścił oczekiwaną płytę "Nadwiślański mrok". Z tego wydawnictwa pochodzą piosenki "Hiob", "Warszawianka (mrok)", "We Need a Coco" i "Smutek (a może mniej)". Nowy materiał promował już od jakiegoś czasu podczas koncertów w ramach trasy "Love Is Love". W marcu ma się pojawić wspólny utwór z raperem Adim Nowakiem. Na podstawie wspólnego zdjęcia, gdy trzymali się za ręce, w plotkarskich mediach pojawiły się spekulacje, że łączy ich także prywatna relacja.