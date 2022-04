Przypomnijmy, że Krystian Ochman wygrał polskie preselekcje do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Jego utwór "River" szybko stał się wielkim przebojem.

Autorami piosenki są Krystian Ochman i Ashley Hicklin (tekst) oraz Adam Wiśniewski (@atutowy) i Mikołaj "Tribbs" Trybulec (muzyka). Teledysk do piosenki stworzył Dawid Ziemba oraz ekipa Mind Productions.

Po wygranej w preselekcjach Krystian Ochman został zapytany o współpracę ze swoim trenerem z "The Voice of Poland". Michał Szpak ( sprawdź! ) doprowadził go do wygranej w 11. edycji.

"Nie mieliśmy okazji pogadać, ale część jego teamu jest tutaj i mieliśmy okazję porozmawiać. Mówili, że śledzą i są dumni. Wiem, że Szpak jest ze mnie dumny. Nie mogę się doczekać jego płyty, nad którą już pracuje. Chcę ją już usłyszeć i mam nadzieję, że Szpak się do mnie odezwie i da mi jakieś rady na Eurowizję" - wyznał polski reprezentant w rozmowie z Radiem Eska.

Szpak w 2016 r. na Eurowizji w Sztokholmie odniósł wielki sukces z piosenką "Color of Your Life"( posłuchaj! ). To wówczas za sprawą poparcia telewidzów w końcowej klasyfikacji zajął wysokie ósme miejsce w finale. Poprzednio lepszym wynikiem dla Polski mogła się pochwalić grupa Ich Troje w 2003 r. (siódma pozycja z "Keine Grenzen - Żadnych granic").

Michał Szpak chciałby wrócić na Eurowizję?

Michał Szpak w rozmowie "Radiem Eska" wspomniał, że chciałby wystąpić raz jeszcze w konkursie.

"Ja z przyjemnością, ja zawsze. To jest takie przeżycie, do którego chce się wracać i które chce się eksplorować. Myślę, że gdybym pojechał drugi raz, to wykorzystałbym to zupełnie inaczej, posługiwałbym się zupełnie innymi instrumentami, byłbym odważniejszy" - mówi wokalista.

Szpak zaznacza jednak, że podszedłby do tego inaczej, niż poprzednio. Prawdopodobnie wystąpiłby jako swoje alter-ego, czyli Jowiszja.

"To jest alter ego, które dojrzewało we mnie przez wiele lat i stwierdziłem, że w końcu odważę się je pokazać i aby móc je skrystalizować. No i jest Jowiszja, chociaż dziś jej jeszcze nie ma, to niebawem się pojawi na pewno. Jest kosmicznie, jest bajecznie. Preludium do jej urzeczywistnienia będzie teledysk do "Halo Wodospad" - dodaje.

Jakiś czas temu w sieci pojawił się szumnie zapowiadany, wyczekiwany przez fanów i zwiastujący nową erę w karierze Michała Szpaka singel, pt. "Halo Wodospad".

To przyjemna kompozycja, nawiązująca do najnowszych muzycznych trendów, ale Michał Szpak nie zawiódł - jest wierny sobie i swojej wizji, nie boi się eksperymentować z wizerunkiem, brzmieniem i przekazem - czytamy w informacji Starling Art Impresario Label.

Artysta zapowiada, że teledysk do piosenki, będzie najodważniejszym w jego karierze. Premiera już wkrótce.