Pracując nad materiałem, Szczygieł chciał przekazać słuchaczom całą gamę emocji, którym daje się ponieść. Czasami to poczucie beztroski i chęci do zabawy, które przekuwa w wakacyjne hity ("Adrenalina", "Pocałunek lata", "Nowe sytuacje"), niekiedy silna motywacja do kroczenia obraną ścieżką ("Wola wygranej", "Sam sobie wziął"), innym razem do głosu dochodzi serce i romantyczna natura Michała ("To nie zabawa", "Możesz być kim chcesz").

"Moja druga płyta to zapisek mojej muzycznej i emocjonalnej drogi ostatnich dwóch lat. To po prostu 'Michał Szczygieł', czyli ja. Starałem się bawić słowem, dźwiękiem i obrazem, eksperymentować. Myślę, że trafię tym materiałem w gusta nowych słuchaczy, ale również zaspokoję fanów mojej dotychczasowej twórczości. Cieszę się, że to już!" - pisze o drugim albumie muzyk.

Premierze towarzyszy klip do utworu "Najdalej, gdzie wzrok sięgnie", który Michał nagrał w malowniczej Czarnogórze zatopionej w kolorach ostatnich dni lata.

Clip Michał Szczygieł Najdalej, gdzie wzrok sięgnie

Michał zaangażowany był w cały proces tworzenia albumu - zarówno w wymiarze muzycznym i tekstowym, jak i wizualnym (klipy, sesje zdjęciowe, poligrafia albumu), czego efekty mogliśmy obserwować od wypuszczenia pierwszego singla, zapowiadającego krążek. Na album "Michał Szczygieł" trafiło dziesięć utworów, w tym opublikowana platynowa "Adrenalina", "Nowe sytuacje", "Sam sobie wziął", "Pocałunek lata" oraz "Wola wygranej".

Poprzednikiem drugiego albumu artysty jest debiut "Tak jak chcę", mający status Złotej Płyty, na którym znalazły się podwójnie platynowe single "Spontan" i "Nic tu po mnie".