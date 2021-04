Michał Łapaj debiutuje solo. Kiedy premiera płyty klawiszowca Riverside?

Grający na instrumentach klawiszowych w grupie Riverside Michał Łapaj wykorzystał przerwę w koncertowej działalności swojego macierzystego zespołu, by przygotować swój solowy debiut.

Michał Łapaj szykuje solowy album

Album "Are You There" ukaże się 18 czerwca. Ruszył już preorder tego wydawnictwa.

Na materiał składa się 10 utworów o łącznym czasie trwania 63 minut. Są to nagrania głównie instrumentalne, ale na płycie nie zabraknie znanych głosów: Beli Komoszyńskiej z Sorry Boys oraz Micka Mossa z Antimatter.

Michał Łapaj przywiązuje dużą wagę do brzmienia, dlatego gra głównie na analogowych, tak zwanych "żywych" instrumentach klawiszowych - organach Hammonda, fortepianie, pianie Rhodesa czy starych syntezatorach analogowych. Wszystkie te instrumenty można usłyszeć na nowej płycie. Praktycznie wszystkie ścieżki instrumentów na "Are You There" zostały nagrane przez Michała. Na perkusji zagrał Artur Szolc (Annalist, Inside Again).

Za okładkę odpowiada Anthony Rondinone.



Michał Łapaj opisuje swoją muzykę jako: "zawierającą dużo przestrzennych klimatów, elementy post rocka, ambientu jak i elektroniki. Jest przepełniona emocjami, melancholią i mrokiem. Album to próba znalezienia odpowiedzi na pytania co się dzieje z nami, gdy nie odnajdujemy się we wzajemnym zrozumieniu, błądzimy pomiędzy tym, co wypowiedziane i niewypowiedziane".

Z powodu pandemii koronawirusa czas wolny od koncertowania z Riverside pozostali muzycy wykorzystali na swoje solowe projekty - wokalista i basista Mariusz Duda jesienią 2020 r. wypuścił płytę "Through Shaded Woods" pod szyldem Lunatic Soul, a pod koniec kwietnia zaprezentuje drugą część "lockdownowej trylogii" - "Claustrophobic Universe". Z kolei gitarzysta Maciej Meller na własne konto zadebiutował albumem "Zenith".

Michał Łapaj do tej pory gościnnie pojawiał się na płytach takich wykonawców, jak Behemoth, Me And That Man, Antigama czy Lunatic Soul.



Oto szczegóły płyty "Are You There":



1. "Pieces"

2. "Flying Blind" (feat. Mick Moss)

3. "Shattered Memories" (feat. Mick Moss)

4. "Shelter" (feat. Bela Komoszyńska)

5. "Where Do We Run"

6. "Fleeting Skies" (feat. Bela Komoszyńska)

7. "In Limbo"

8. "Unspoken"

9. "Surfacing"

10. "From Within".