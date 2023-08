"Miałem okazję wystąpić w teledysku młodej zdolnej artystki, Nity, realizowanym przez równie zdolnych studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. I powiem wam, że było wspaniale!" - napisał Koterski w swoim poście w mediach społecznościowych, pod zdjęciem, do którego pozuje z ekipą filmową oraz wspomnianą wokalistką.

Fotka została wykonana podczas zdjęć do teledysku, w którym celebryta wciela się w medyka, w miejscu zaaranżowanym na gabinet lekarski. "Fajnie było pracować z ludźmi, którzy są pełni pasji i radości przez to, co robią, którzy chcą spełniać swoje marzenia i podbijać świat. Ja też kiedyś taki byłem, a że sam swoje marzenia spełniłem i swój świat podbiłem, to kiedy poznaliśmy się kilka dni temu na imprezie i zaproponowali mi udział w teledysku, od razu się zgodziłem. Tym bardziej że Marcelka (Leszczak, partnerka Koterskiego i matka jego syna - przyp. red.) jest fanką Nity, więc nie miałem wyboru. Cieszę się bardzo, że mogę wesprzeć czyjeś marzenia i zaczerpnąć tej wspaniałej młodzieńczej pełnej zapału energii. A że i mi radości z życia i dobrej energii nie brakuje, to i ja mogłem podarować coś od siebie" - przyznał Koterski.

Satysfakcja ze współpracy była po obu stronach, bo pod postem Koterskiego komentarz zamieściła Nita, która podziękowała mu nie tylko, że świetnie zagrał swoją rolę w klipie, ale też za to, że stworzył na planie genialną atmosferę.

To już kolejna muzyczna przygoda aktora znanego widzom m.in. z serialu "Pierwsza miłość". Trzy lata temu Michał zaśpiewał w dwóch utworach z debiutanckiego albumu swojego ojca, Marka - "7 uczuć. Piosenki Marka Koterskiego". Z kolei w 2022 r. wystąpił w klipie "Kocham cię jak wariat" discopolowego zespołu MIG, wcielając się w rolę Romea.