Nastrojowe hity "Beautiful Madness" i "Throwback" szturmem podbiły światowe listy przebojów. Teraz przyszedł czas na "Blurry Eyes", utwór wprowadzający w idealny nastrój na najzimniejszą i najciemniejszą porę roku. Wszystkie trzy single znajdziemy na najnowszym albumie - "B.O.A.T.S.", który 12 listopada trafił do sprzedaży.



"Michaelowi Patrickowi Kelly'emu wystarczy kilka akordów na fortepianie, aby zdobyć serca słuchaczy. Swoim niepowtarzalnym, czterooktawowym głosem artysta ożywia potężne dźwięki kinowego popowego hymnu, delikatnego i silnego jednocześnie. Jego występ wokalny emanuje całą artystyczną duszą rasowego muzyka, tak autentycznego i niepokojącego jak nigdy dotąd. 'Blurry Eyes' jest kandydatem na faworyta wśród wielu emocjonalnych ballad artysty" - czytamy w materiałach prasowych.



Reklama

"Wszyscy znamy te 'chwile zamglenia oczu', łzy, które często nie dają się wypłakać, ale utrudniają wyraźne widzenie" - mówi Kelly. "Każdy je zna; towarzyszą przytłoczeniu, poczuciu bycia niekochanym, niechcianym, niewystarczającym" - dodaje.

Clip Michael Patrick Kelly Blurry Eyes

"Blurry Eyes" to według Kelly'ego po prostu miłosny utwór dedykowany tym, którzy wciąż nie mogą uwierzyć, że są kochani takimi, jakimi są. Z pewnością trafi do osób zmagających się z body shamingiem, cyberprzemocą, cancel culture i obezwładniającą samotnością towarzyszącą pandemii.

Warto wspomnieć też o "Icon" - to utwór inspirowany jednym z najbardziej uderzających spotkań Michaela Patricka Kelly’ego, który już kilkakrotnie śpiewał dla więźniów. "Running Blind" to historia o niewidomym biegaczu i złotym medaliście paraolimpijskim ciągnącym konkurenta do mety, wspomaganym jedynie okrzykami publiczności na stadionie. Znajdziemy tu także "Mother’s Day", której bohater, pięcioletni Michael Patrick zrywa kwiaty na grób swojej matki z sąsiednich grobów. Kilkadziesiąt lat później przywozi furgonetkę pełną bukietów na groby obrabowanych sąsiadów, doprowadzając do łez hiszpańską wioskę.



Zdjęcie Michael Patrick Kelly 24 lata temu / ZIK Images/United Archives / Getty Images

Kim jest Michael Patrick Kelly?

Michael Patrick Kelly zaczynał w niezwykle popularnej w latach 90. rodzinnej grupie The Kelly Family. Dziś Paddy Kelly z powodzeniem solowo kontynuuje muzyczną karierę a jego singel "Throwback" ( sprawdź! ) w niecałe dwa miesiące zanotował prawie dwa miliony wyświetleń w serwisie YouTube.

43-letni obecnie muzyk w 2003 r. wypuścił swój debiutancki album "In Exile", po czym zdecydował się porzucić karierę i zaszył się jednym z klasztorów we Francji. Na muzyczną scenę wrócił dopiero po sześciu latach przerwy.

Jego solowy dorobek obejmuje jeszcze płyty "Human" (2015), "Ruah" (2016) i "ID" (2017).