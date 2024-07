Ranczo Neverland to posiadłość, która niegdyś należała do króla popu - Michaela Jacksona. Gwiazdor zakupił ją w 1988 r., chwilę po tym, jak odniósł wielki finansowy sukces. Przyczyniły się do tego niesamowite wyniki sprzedażowe albumów "Thriller" oraz "Bad".