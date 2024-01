Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku na dwa miesiące przed 51. urodzinami. Wokalista pozostawił po sobie dorobek muzyczny, który pokochało kolejne już pokolenie fanów. Życie wokalisty obfitowało w wiele kontrowersji, a wkrótce zacznie powstawać film opowiadający jego burzliwą historię.

Nie wiadomo, jakie wątki zostaną w nim poruszone, choć film powstaje za zgodą spadkobierców wokalisty (współprodukują obraz), to już kiedyś zapowiadano, że ma podjąć wszystkie trudne tematy związane z artystą i nie unikać największych kontrowersji, jakie towarzyszyły jego karierze.

Film o Michael Jackson. Kiedy premiera obrazu "Michael"?

Autorem scenariusza do filmu "Michael" jest John Logan ("Skyfall"), a jednym z producentów jest Graham King ("Bohemian Rhapsody"). Wedle zapowiedzi filmowa biografia Jacksona "zmierzy się z jego skomplikowanym życiem prywatnym i karierą jednej z największych światowych gwiazd rozrywki". Widzowie mają mieć okazję poznać jego kreatywny geniusz, jak również zawirowania w życiu osobistym.

Jak podał portal Deadline, w produkcję obrazu zaangażowanych jest ponad 420 osób. Operatorem filmu będzie nagrodzony Oscarem Dion Beebe ("Wyznania gejszy"), ale także ceniony zespół charakteryzatorów i fryzjerów pod wodzą Billa Corso i Carli Farmer. Za filmowy dźwięk odpowiadał będzie John Warhurst, który otrzymał Oscara za pracę przy filmie "Bohemian Rhapsody".

Co chyba najważniejsze dla widzów, wiadomo też, kto wcieli się w rolę wokalisty. Michaelem Jacksonem zostanie 27-letni bratanek wokalisty, Jaafar Jackson. Podobnie jak słynny wujek, tańcem i śpiewem zajmuje się od dziecka (dokładniej od dwunastego roku życia). "To niesamowite, jak bardzo przypomina Michaela. Brzmi jak on, tańczy jak on, śpiewa. Niesamowite! Graham King, który jest fantastycznym producentem, znalazł go i przedstawił go mnie. Byłem oszołomiony!" - zapewniał reżyser filmu w jednym z wywiadów.

"Opowiedzenie historii Michaela to dla mnie wielki zaszczyt. Przygotowania do realizacji były długą podróżą, ale teraz jestem podekscytowany możliwością pokazania widzom na całym świecie Michaela, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli" - przekonuje producent Graham King.