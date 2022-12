Miała być objawieniem "The Voice of Poland". Karolina Lyndo i jej zaskakujący projekt

Karolina Lyndo i DJ Pavel "Pablo" Belous (muzykę house tworzy pod szyldem Istwendau) poznali się w 2021 r. podczas programu telewizyjnego "W światłach muzyki" prowadzanego przez tego drugiego.

"Po prostu zachwycił mnie ekspresyjny wokal Karoliny i jej umiejętność improwizacji. Potem pracowałem nad utworem 'Runnin'', który był tylko melodyjnym pomysłem. Zaproponowałem Karolinie wizytę w moim studio. Zagraliśmy muzykę, Karolina zaczęła improwizować przy mikrofonie, później usiedliśmy razem, próbując 'rozszyfrować' nagrane improwizacje, o czym może być piosenka i tak narodził się sam utwór. Można więc powiedzieć, że utwór powstał podczas jednego spotkania jako kompletny eksperyment improwizacyjny" - opowiada Istwendau.

Ich wspólna piosenka "Runnin'" opowiada o niekończącym się przepływie czasu i wyjątkowości każdej chwili.

"Często zamykamy się w naszych mikroświatach, nie zdając sobie sprawy, że staliśmy się ich zakładnikami. Wizje i sny stają się mirażami, które aby się urzeczywistnić, trzeba podjąć ryzyko i po chwili rezygnacji podjąć kroki w kierunku nieznanego" - podkreśla Pavel Belous.

Karolina Lyndo ujawnia, że pomysłów na dalsze wspólne piosenki mają jeszcze wiele i nie mogą się doczekać, aż je udostępnią.

Karolina Lyndo i jej pożegnanie z "The Voice of Poland"

Największą niespodzianką nokautu w ekipie Justyny Steczkowskiej było pożegnanie z show Karoliny Lyndo. Uczestniczka zaśpiewała utwór Jennifer Rush "The Power of Love" i zachwyciła trenerów. "To był najbardziej zatykający występ w ekipie Justyny" - mówił Baron.

