Do odcinków na żywo z ekipy Steczkowskiej awansowały: Ewelina Gancewska, Sandra Reizer, Zofia Kurowska i Julianna Olańska.

Największą niespodzianką nokautu w ekipie Justyny Steczkowskiej było pożegnanie z show Karoliny Lyndo. Uczestniczka zaśpiewała utwór Jennifer Rush "The Power of Love" i zachwyciła trenerów. "To był najbardziej zatykający występ w ekipie Justyny" - mówił Baron.

Jednak po tym, jak na scenie zaprezentowała się Julianna Olańska, Justyna Steczkowska zdecydowała się skreślić Lyndo z programu.

Rozczarowani widzowie komentują odpadnięcie Karoliny Lyndo z show

Odpadnięcie Lyndo, którą Steczkowska skradła podczas bitew, było sporym zaskoczeniem dla widzów. Swojego niezadowolenia nie kryli w komentarzach na stronie "The Voice of Poland" . Oto kilka z nich:

"Karolina potrafiła mnie wzruszyć. Szkoda, że odpadła. Mam nadzieję, że ktoś ją dostrzeże i zaistnieje dziewczyna w świecie muzycznym".

"Karolina zrobiła jeden z najlepszych występów w tej edycji. Jak weszła na górę w refrenie... Ciary. Szokująca decyzja".

"Liczyłam, że Karolina zostanie. Szkoda bo była wspaniała", "Decyzja o tym że Karolina odpadła to jakaś pomyłka".

Wideo