Wyszczuplony frontman Disturbed waży dziś 81,5 kg. W mediach społecznościowych zdradził, że jest w życiowej formie m.in. dzięki temu, że od połowy stycznia roku prowadzi zdrowy tryb życia, a to przełożyło się na zrzucenie nadwagi, która ciążyła mu przez ponad dwie dekady.

Instagram Post Rozwiń

Jak mu się to udało? W serii tweetów poinformował, jak osiągnął cel.

David Draiman (Disturbed) przeszedł metamorfozę. Zdradził, jak mu się udało

Przede wszystkim z powodu choroby refluksowej nie może jeść w określonym czasie. Jako że nęka go, jak stwierdził, jej "ciężka odmiana" (cofanie się kwaśnej treści pokarmowej z żołądka do przełyku spowodowane zaburzeniem funkcji dolnego zwieracza przełyku), nie może jeść cztery godziny przed koncertem i dwie godziny przed snem. "W tej sytuacji mój ostatni posiłek w dni występów to zwykle późny lunch. Przerywany post stał się normą" - wyjaśnił.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Poza tym wokalista zaczął unikać smażonych i zbyt pikantnych potraw, kofeiny, czekolady, a gdy jest w trasie, stara się jeść tak "schludnie", jak to tylko możliwe. Oczywiście ważne są ćwiczenia - stara się ćwiczyć 3-4 dni w tygodniu, za każdym razem angażując inne grupy mięśniowe, a przy tym wprowadzając znaną w fitnessie zasadę "muscle confusion", której celem jest przełamanie treningowej rutyny. Do tego stosuje interwałowy trening cardio o wysokiej intensywności. W ustalaniu planu treningowego pomagają mu aplikacje mobilne.

Do tego dochodzi ruch na scenie - gwiazdor metalu spala 500-750 kalorii podczas każdego występu na scenie, co jest nie lada dodatkiem. Pije także więcej wody i unika spożywania produktów, które "mogą zmniejszać poziomu testosteronu, jak np. jogurty i siemię lniane".

Tymczasem jego zespół promuje wydany w ubiegłym roku album "Divisive".