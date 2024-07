Nowy longplay sztokholmskiej formacji ujrzy światło dzienne 2 sierpnia. Jej wydaniem zajmie się AFM Records. Niemiecka wytwórnia szykuje wersję CD, winyl oraz edycje cyfrowe.

Po wakacjach Mister Misery rozpoczną pierwszą własną trasę po Europie. W ramach "The Dark Legacy Tour 2024" Szwedzi zagrają koncert w Polsce. Zobaczymy ich 23 października w krakowskim klubie Kamienna12 (hala Hype Park).

"Teoretycznie podstawą ich muzyki jest lubiany w Skandynawii melodyjny death metal oraz metalcore, ale na tym zabawa się nie kończy. Kiedy najdzie ich ochota, grają też rocka. Chcą słodyczy? Wtedy idą w słodycz popu. Czasami do układanki dochodzą też thrashowe cięcia, trochę black metalu, a nawet gotyk - co akurat widać po stylówie. Metalowy zawrót głowy, taki to właśnie będzie koncert" - trudny do zaszufladkowania styl Mister Misery nakreśla Knock Out Productions, organizator polskiego koncertu podopiecznych AFM Records.

Reklama

Bilety na krakowski koncert Mister Misery dostępne są w cenach 89 zł (pierwsza pula), 99 zł (druga pula) i 110 zł (w dniu imprezy).

Następcę płyty "A Brighter Side Of Death" z 2021 roku promuje szereg singli, w tym "Survival Of The Sickest", "Root Of All Evil", "Eye Of The Storm" i "Hand Of Death". Na początku lipca dołączył do nich premierowy utwór "The Doomsday Clock". Możecie go sprawdzić poniżej:

Spotify

Mister Misery - szczegóły albumu "Mister Misery" (tracklista):

1. "Root Of All Evil"

2. "Erzsébet (The Countess)"

3. "Eye Of The Storm"

4. "Hand Of Death"

5. "The Doomsday Clock"

6. "Crooked Man"

7. "Survival Of The Sickest"

8. "Until The End"

9. "Haters"

10. "Sinner Or Saint"

11. "Ripper"

12. "Dark Legacy".