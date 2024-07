Nowy materiał sześcioosobowej załogi z New Jersey po raz kolejny wyprodukował Will Putney, gitarzysta i spiritus movens w szeregach Fit For An Autopsy, deathcore'owej instytucji o technicznym, progresywnym zacięciu. Nagrania odbyły się w należącym do muzyka studiu Graphic Nature Audio w Kinnelon w stanie New Jersey.

"The Nothing That Is" to następca wydanego w 2022 roku albumu "Oh What The Future Holds", który okazał się najwyżej notowanym dokonaniem w historii Fit For An Autopsy, wspinając się na 23. miejsce notowania Billboard 200, zestawienia najlepiej sprzedających się płyt w Stanach Zjednoczonych publikowanych przez branżowy tygodnik "Billboard".

"'The Nothing That Is' to pełne urzeczywistnienie naszej tożsamości i zamysłów. Każdy utwór na tej płycie służy jakiemuś celowi. To nasz najmocniejszy i najbardziej dynamiczny album" - napisali Amerykanie.



Szósty longplay Fit For An Autopsy będzie mieć swą premierę 25 października i będzie trzecim albumem grupy w barach Nuclear Blast Records, giganta metalowej fonografii zza naszej zachodniej granicy.

Na wizytówkę płyty "The Nothing That Is" wybrano rozpoczynającą ją kompozycję "Hostage". Do pierwszego singla nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

FIT FOR AN AUTOPSY - Hostage (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Fit For An Autopsy - szczegóły albumu "The Nothing That Is" (tracklista):

1. "Hostage"

2. "Spoils Of The Horde"

3. "Savior Of None / Ashes Of All"

4. "Weaker Wolves"

5. "Red Horizon"

6. "The Nothing That Is"

7. "Lurch"

8. "Lower Purpose"

9. "Lust For The Severed Head"

10. "The Silver Sun".



