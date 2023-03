Jak już informowaliśmy, Metallica wypuści "72 Seasons" 14 kwietnia nakładem własnej wytwórni Blackened Recordings. Znajdzie się na nim 12 utworów, które łącznie trwają ponad 77 minut.

Do tej pory poznaliśmy single "Lux Æterna" , "Screaming Suicide" i "If Darkness Had a Son" . Teraz zespół wypuścił trwający blisko 7:40 minut tytułowy numer "72 Seasons" .



Reklama

Autorem klipu ponownie jest Tim Saccenti, który ma na koncie także teledyski dla zespołów Korn i Franz Ferdinand . Zdjęcia nakręcono w Los Angeles w połowie lutego.



Clip Metallica 72 Seasons

Sprawdź tekst utworu "72 Seasons" w serwisie Tekściory.pl!

Produkcją "72 Seasons" zajął się Greg Fidelman, który pracował z Metalliką przy poprzednim albumie "Hardwired... to Self-Destruct" z 2016 r.

"72 pory roku składają się na pierwszych 18 lat życia, gdy kształtują się nasze prawdziwe lub fałszywe tożsamości. Koncepcja, w której to rodzice powiedzieli nam, 'kim jesteśmy'. Możliwość zaszufladkowania. Myślę, że najbardziej interesującą kwestią jest nieustanne badanie tych podstawowych przekonań oraz ich wpływu na obecne postrzeganie świata. Wiele z naszych dorosłych przekonań to rekonstrukcja przeżyć z młodości lub reakcja na nie. Więźniowie dzieciństwa lub uwolnienie się z więzów" - tak James Hetfield (wokal, gitara) tłumaczył tytuł płyty.

Clip Metallica If Darkness Had a Son

Metallica na dwóch koncertach w Polce. Gdzie i kiedy zagra?

W ramach światowej trasy legenda thrash metalu zagra 5 i 7 lipca 2024 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Każdy z koncertów będzie zawierał inne tracklisty oraz inne supporty. Podczas pierwszego koncertu na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH. Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Metallica i nowa płyta "72 Seasons" (tracklista):

1. "72 Seasons"

2. "Shadows Follow"

3. "Screaming Suicide"

4. "Sleepwalk My Life Away"

5. "You Must Burn!"

6. "Lux Æterna"

7. "Crown of Barbed Wire"

8. "Chasing Light"

9. "If Darkness Had a Son"

10. "Too Far Gone?"

11. "Room of Mirrors"

12. "Inamorata".