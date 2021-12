Messa: Nowy album i trzy koncerty w Polsce w 2022 roku [DATY, MIEJSCA, BILETY]

"Close", pierwszy od czterech lat longplay Messa (wł. msza) trafi do sprzedaży 11 marca 2022 roku nakładem fińskiej Svart Records (CD w digipacku, jako dwupłytowy album winylowy).

W ramach promocji nowej płyty formacja Messa rozpocznie w połowie kwietnia europejską trasę, na której towarzyszyć będzie jej pochodzący z Izraela duet Wyatt E. spod znaku hipnotyzującego drone / doom metalu.

Messa zagra 26 kwietnia w gdańskim klubie Drizzly Grizzly, 27 kwietnia w warszawskiej Hydrozagadce i dzień później na deskach klubu PAON w Krakowie. Koncerty w Gdańsku i Warszawie organizuje krakowska Knock Out Productions. Bilety dostępne są w cenie 89 zł (110 zł w dniu imprezy).

Dodajmy, że twórczość grupy Messa, choć oparta na potężnym doommetalowym fundamencie, jest bogato inkrustowana dźwiękami z rejonów drone / ambientu, oldskulowego rocka z lat 70. i muzyki filmowej, nad którymi unosi się przejmujący, elegijny wokal Sary Bianchin.

Możecie się o tym przekonać oglądając teledysk do "Pilgrim", pierwszego singla Messa z albumu "Close":

Clip MESSA Pilgrim

Na płycie "Close" znajdziemy 11 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Suspended"

2. "Dark Horse"

3. "Orphalese"

4. "Rubedo"

5. "Hollow"

7. "Pilgrim"

8. "0-2"

9. "If You Want Her To Be Taken"

10. "Leffotrak"

11. "Serving Him".