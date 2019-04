Memoriam: Trzecie natarcie (nowa płyta "Requiem For Mankind")

Brytyjscy deathmetalowcy z Memoriam ujawnili pierwsze szczegóły premiery trzeciego albumu.

Płytę "Requiem For Mankind" zarejestrowano w studiu Parlour pod okiem producenta Russa Russella (Napalm Death, Dimmu Borgir, At The Gates, Amorphis).

Okładkę, po raz kolejny, zaprojektował ceniony angielski artysta Dan Seagrave, którego prace zdobią nagrania m.in. Benediction, Dismember, Hypocrisy i Suffocation.



"Na dwóch poprzednich albumach eksperymentowaliśmy z różnymi muzycznymi i wokalnymi stylami, co w końcu doprowadziło nas do chwili obecnej, czyli płyty, która według nas w najlepszy sposób oddaje brzmienie Memoriam. To death metal, na którym się znamy, a wcześniejsze materiały wydają się w tym kontekście koniecznym fundamentem dla nowego longplaya. Wreszcie wszystkie elementy znalazły swoje miejsce" - mówią muzycy.



Album "Requiem For Mankind" ujrzy światło dzienne 21 czerwca nakładem Nuclear Blast Records.



Przypomnijmy, że Memoriam tworzą Karl Willets, wokalista Bolt Thrower, znany z Benediction i Cerebral Fix basista Frank Healy, a także kojarzony z Cerebral Fix gitarzysta Scott Fairfax oraz Andy Whale, niegdysiejszy perkusista Bolt Thrower.

"The Silent Vigil", poprzednia płyta Memoriam, miała swą premierę pod koniec marca 2018 roku. Promujący tamten album teledysk "Nothing Remains" możecie zobaczyć poniżej: