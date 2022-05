Melanie Brown, znana fanom jako Mel B, kilka lat temu mocno zaangażowała się w działalność charytatywną. Skłoniły ją do tego własne doświadczenia - jej mąż znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Po tym, jak uwolniła się z toksycznego związku, wokalistka objęła patronat nad organizacją Women's Aid, której misją jest pomaganie ofiarom przemocy domowej.

O własnych traumatycznych doświadczeniach artystka wielokrotnie opowiadała w wywiadach. "Groził, że mnie zniszczy, że zrujnuje moją karierę i odbierze mi dzieci. Moim celem jest uświadamianie innych, jak potworną rzeczą jest przemoc domowa i jak wiele kobiet przechodzi przez to piekło każdego dnia" - wyznała gwiazda.

Za swoje zaangażowanie w niesienie pomocy bezbronnym i potrzebującym wsparcia osobom, artystka została właśnie uhonorowana ważnym wyróżnieniem - Orderem Imperium Brytyjskiego. Piosenkarka odebrała go podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się 4 maja w Pałacu Buckingham.

"Nie sądziłam, że kiedykolwiek dostąpię takiego zaszczytu. Jestem niesamowicie wdzięczna za docenienie mojej pracy. Chcę zadedykować tę nagrodę wszystkim kobietom doświadczającym przemocy domowej. Staram się być ich głosem, bo każda z nas przeżyła ten horror. Jest to nasza wspólna nagroda" - powiedziała była członkini zespołu Spice Girls w rozmowie z agencją prasową PA Media.

Order wręczył artystce książę William.

"Pochwalił mnie za to, co robię i powiedział, że jest mu strasznie przykro z powodu piekła, które przeżyłam. Wręczając mi order przyznał, że jest niesamowicie uradowany, że może mi go dać. Podziękowałam i oboje zachichotaliśmy" - relacjonowała gwiazda tuż po ceremonii.

Order Imperium Brytyjskiego przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia publicznego: kulturze, nauce, medycynie czy działalności filantropijnej. Wśród gwiazd odznaczonych tym orderem są m.in. Judi Dench, Emma Thompson, Angelina Jolie, Anna Wintour, Rowan Atkinson i Bono.