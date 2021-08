Mejk i "Czy ty mnie jeszcze kochasz". Zobacz nowy teledysk gwiazdy disco polo

Mejk tworzy duet wokalno-instrumentalny Elwira Smilgin-Brodzik i Mariusz Brodzik (prywatnie są małżeństwem) oraz towarzyszący im tancerze.

Działająca od 1996 r. grupa ma na koncie sporo wyróżnień na festiwalach muzyki tanecznej i disco polo (m.in. Disco Hit Festival - Kobylnica, Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie).



Teraz zespół zaprezentował teledysk "Czy ty mnie jeszcze kochasz", który opowiada o miłości nie zawsze bezbolesnej i wiecznej.

Współautorem romantycznego oblicza grupy jest Adam Konkol, lider i gitarzysta grupy Łzy. Poza swoją macierzystą formacją tworzy także dla innych wykonawców ze sceny pop i disco polo (m.in. Paulla, Alexandra, Dawid Narożny, Etna, Czadoman, Top Girls, Boys, Power Play).

Za teledysk odpowiada ekipa Rakoczy Film.

Do największych przebojów Mejk należą piosenki "Tańczę z nim do rana" (ponad 24 mln odsłon - sprawdź! ), "Bo to miłość" (duet z grupą Fisher - ponad 46 mln - zobacz! ), "Przez dwa serca", "Tak nie musiało być", "Na parterze", "Dzisiaj cię ukradnę", "Janek" i "Graj dla mnie".