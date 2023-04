Megafony wracają z nowym materiałem. Posłuchaj singla "Dobrze"

Do piosenki powstał nietuzinkowy teledysk, wykorzystujący fragmenty meksykańskiej telenoweli z lat 90. - "Paloma" - która, jak się okazało, może być doskonałą ilustracją do jakże współczesnego tekstu.

W skład zespołu Megafony wchodzą: Wojtek Kazbieruk (wokal i gitara), Tomek Orzęcki (instrumenty klawiszowe) i Jarek Rawicki (bas).

Clip Megafony Dobrze

Zespół Megafony - kim są?

Zaczęło się od niewinnej zabawy w muzykę na plastikowych instrumentach podłączonych do konsoli. Potem była pierwsza próba i pierwszy wspólnie zagrany riff ("Smells Like Teen Spirit") i rodzące się poczucie, że to jest coś co można, i warto, robić do końca życia. Potem zaczęły się koncerty oraz tworzenie i nagrywanie własnych utworów. Początkowa hobbistyczna zabawa zaczęła przeradzać się w coraz większą pasję i coraz bardziej profesjonalne granie.

