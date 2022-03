MC Skibadee urodził się w Londynie i był znany ze swojej umiejętności szybkiego rapowania. Choć nigdy nie przebił się do głównego nurtu, to miał duży wpływ na innych raperów i muzyków działających wówczas w Wielkiej Brytanii. O śmierci MC poinformowała rodzina za pośrednictwem Facebooka. Nie ujawniono przyczyny śmierci.

"Jesteśmy załamani tą wiadomością" - dopisała córka MC, która poprosiła też prasę o zamieszczanie prawidłowego wieku swojego ojca. Muzyk zmarł w wieku 47 lat, a nie 54, jak podawały niektóre media.

Reklama

Po tym, jak jego rodzina opublikowała informację o śmierci MC, przyjaciele zaczęli składać mu hołd. Wśród nich DJ Fresh, Lisa Maffia (So Solid Crew) czy Shotta.

"Brak mi słów! Odszedł kolejny pionier! Moje serce jest z twoimi pięknymi córkami, rodziną i przyjaciółmi. Jest mi tak przykro, słyszeć te wieści" - napisała Lisa Maffia.

Wideo Mc Skibadee - Died In Your Arms

Skibadee zdobył w 2006 roku nagrodę BBC 1Xtra dla najlepszego MC, a także za całokształt twórczości w 2010 roku. Zasłynął utworami "Died In Your Arms" oraz "Streetfighter MC". Jego praca artystyczna utorowała drogę do powstania grime'u. MC był członkiem grupy SASASAS, z którą nagrał w ubiegłym roku album "Unite (DJ Mix), a w ostatnim czasie również piosenkę "Finally'.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W wieku 68 lat zmarł Witold Paszt Polsat News