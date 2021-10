Pochodzący z Kanady Matt Dusk jest absolwentem St. Michael’s Choir School. Studiował również na Uniwersytecie w Yorku pod okiem jazzowej legendy fortepianu - Oscara Petersona. Debiutował w 2004 roku płytą "The Way It Is". Jego dwunasty już album "JetSetJazz" (2018), to nostalgiczna podróż do lat 60. Od dawna wokalista konsekwentnie buduje swój sceniczny wizerunek i uznawany jest za eksperta w dziedzinie interpretacji standardów.

Kanadyjczyk podkreśla, że w ciągu ostatnich kilku lat miał okazję współpracować z wieloma polskimi wokalistami. Wraz z Edytą Górniak nagrał standard "All The Way" (posłuchaj!), natomiast z Margaret studyjny album "Just the Two of Us". W 2019 r. pojawił się jego duet z sanah znaną z przeboju "Szampan" - "Rich in Love".

Prywatnie Dusk też związany jest z Polką - Julitą Borko pochodzącą z Olsztyna.

Przy pierwszym singlu "One Note Samba / Samba na jedną nutę" z nadchodzącej płyty "Sinatra with Matt Dusk vol. 2" nawiązał współpracę z Natalią Kukulską. To ją poprosił również o napisanie polskiego tekstu do utworu "That's Life".

"Szukałem piosenki, która pokazywałaby nasze życiowe zmagania, upadek, podnoszenie się i zaczynanie wszystkiego od nowa. Pandemia była i nadal jest wyzwaniem dla wielu. Chciałem nagrać utwór, który zasygnalizowałaby jej koniec. Z wiekiem zdałem sobie sprawę, że wszystkie smutki i frustracje z czasem przemijają i kiedy powstaniemy z popiołów pandemii, będzie to piosenka, którą będę mógł zaśpiewać na scenie z przekonaniem, że nadszedł nowy początek i będziemy szli naprzód" - opowiada Matt Dusk.

"Sinatra i wokaliści działający w ubiegłym stuleciu, mieli silne poczucie wspólnoty i często razem występowali, to dlatego wciąż wspominamy The Rat Pack'. Co by było, gdybym mógł zebrać gwiazdorską obsadę wokalistów, którzy kochają tę muzykę i mogliby razem zaśpiewać, jednocześnie bawiąc się i celebrując to, o co w tej muzyce chodzi" - dodaje.

"The Rat Pack" to określenie zespołu, który tworzyli Frank Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr, do których często dołączali inni artyści.



Kiedy Natalia napisała polski tekst, Matt zapytał, czy dołączyłaby i również zaśpiewała w tym utworze. "Jednym z najbardziej charakterystycznych motywów nagrania Sinatry było zawołanie i odpowiedź między 'that's life' Franka, a kobiecymi wokalami B.J. Baker, Gwen Johnson i Jackie Ward. Chciałem mieć to samo, a Natalia i ja mieliśmy już ten vibe z 'One Note Samba'. Z Kubą Badachem dogadywaliśmy się świetnie, kiedy nagrywaliśmy 'Learning The Blues' na poprzedni album. Od lat nie słyszałem takiego głosu. Jest niesamowitym artystą, a do tego też fajnym facetem, z którym bardzo lubię przebywać. Autentyczny i prawdziwy. Potrzebowaliśmy uzupełnić trio, więc skontaktowałem się z Andrzejem Piasecznym - dobrze wygląda, jest czarujący i ma świetny głos, jest idealnym dopełnieniem grupy. I to jest to, na co czekałem... skład, który oddaje hołd przeszłości, do tego każdy z nas ma swój własny artystyczny charakter" - podkreśla Matt Dusk.

We wrześniu Dusk, Badach & Piaseczny nagrali razem teledysk do utworu "That's Life / Żyć tak".

"Było dużo śmiechu, przybijania piątek i whisky... naprawdę poczułem, że możemy być nowymi 'Trzema Amigos' (nawiązanie do filmu z 1986 roku ze Stevem Martinem, Chevym Chase'em i Martinem Shortem). Po prostu świetnie się bawiliśmy, odnajdując w sobie nawzajem pozytywną energię, uciekając od trudności i bolączek ostatnich dwóch lat" - opowiada kanadyjski wokalista.

