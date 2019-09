Mateusz Ziółko i Tabb w duecie. Zobacz teledysk promujący film "Legiony"

Do sieci trafił tytułowy teledysk promujący film "Legiony". Za utwór odpowiadają Mateusz Ziółko i Tabb.

Mateusz Ziółko zaśpiewał w piosence promującej film "Legiony" AKPA

Film "Legiony" w reżyserii Dariusza Gajewskiego reklamowany jest jako "uniwersalna historia o wchodzeniu w dorosłość w trudnych czasach, dojrzewaniu do wspólnoty".

Reklama

Wielka historia jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie love story, w którą uwikłani są: Józek (Sebastian Fabijański), dezerter z carskiego wojska, agentka wywiadu I Brygady - Ola (Wiktoria Wolańska) z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Tadek (Bartosz Gelner), jej narzeczony, członek Drużyn Strzeleckich i ułan.

Obok bohaterów fikcyjnych, których historie wzorowano jednak na życiorysach prawdziwych legionistów, w filmie pojawi się wiele postaci historycznych. Wśród nich: brygadier Józef Piłsudski (Jan Frycz), porucznik Stanisław Kaszubski ps. "Król" (Mirosław Baka), rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz (Borys Szyc), porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki (Antoni Pawlicki) i wielu innych.

Piosenkę śpiewa Mateusz Ziółko, dobrze znany widzom telewizyjnych programów - w 2008 r. zajął 4. miejsce w pierwszej edycji "Mam talent", w 2012 dotarł do półfinału "Must Be the Music", w 2013 wygrał "The Voice of Poland". Jesienią 2018 r. triumfował także w jubileuszowej, dziesiątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Ziółko jako Drupi w "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat

Wokaliście towarzyszy kompozytor i producent Bartosz "Tabb" Zielony, mający na koncie współpracę z m.in. Sound'n'Grace, Grzegorzem Hyżym czy Mezo.

Z kolei za tekst odpowiada Anna Saraniecka, najbardziej znana jako współautorka przebojów Renaty Przemyk.

Autorem teledysku (reżyseria i montaż) jest Alan Kępski, pracujący wcześniej z m.in. Eweliną Lisowską, Ewą Farną, Sarsą, Justyną Steczkowską, Pauliną Przybysz i Kasią Popowską.

Clip Mateusz Ziółko Legiony - & Tabb