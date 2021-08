Mateusz Damięcki w szpilkach i kobiecym przebraniu. Kiedy premiera teledysku "Rework" duetu Sarapata?

Mateusz Damięcki w ten sposób zapowiedział premierę teledysku "Rework" (6 sierpnia) krakowskiego duetu Sarapata.

Popularny aktor (m.in. seriale "Przyjaciółki", "Usta usta", "W rytmie serca", "Na dobre i na złe") w klipie wcielił się w drag queen.



"Kulturą drag queen interesujemy się od dawna. Fascynuje nas z jednej strony połączenie delikatności i wyrazistości oraz to jak wyzwalające dla drag są te stuprocentowe wcielenia" - tłumaczą muzycy duetu Sarapata.

Grupę tworzą bracia Michał i Mateusz Sarapata, którzy jako producenci i muzycy na co dzień współpracowali z m.in. Pauliną Przybysz czy zespołem Lor. W przeszłości razem z wokalistką Marcelą Rybską tworzyli formację SALK. To właśnie ją zaprosili do współpracy przy singlu "Rework" i to ona zaśpiewa z nimi na przedpremierowym koncercie 5 sierpnia w klubie Szpitalna 1 w Krakowie.

"Brzmienie projektu Sarapata to wypadkowa wielu czynników. Z jednej strony bagaż doświadczeń, z drugiej najbliższe sercu inspiracje, a z trzeciej własna ścieżka, którą wspólnie podążają od lat. Braterska wizja muzyki elektronicznej pozbawiona jest surowości i schematów, które zdominowały współczesną scenę sprawiając, że stała się do bólu wtórna i jałowa. Na przekór trendom Sarapata odkrywają przed słuchaczami brzmienie pełne, barwne i bogate, a co najważniejsze - brzmienie, które nie pozwala spokojnie stać w miejscu" - czytamy w informacji o zespole.Wcześniej braterski duet wypuścił utwór "3AM".