Mata zatrzymany. McDonald's wydał oświadczenie

Według nieoficjalnych informacji raper Mata został zatrzymany w czwartek przed północą. Jak podaje RMF24, na jednej z ulic Górnego Mokotowa w Warszawie policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać i po pewnym czasie szukać drogi ucieczki.

Mężczyźni zostali zatrzymani, a po wylegitymowaniu się sami wyjęli z kieszeni woreczek z suszem. Najprawdopodobniej była to marihuana.



Zatrzymany 21-latek miał posiadać 1,5 grama narkotyku, a jego 24-letni kompan pół grama. Obaj zostali zatrzymani i spędzili noc w policyjnej izbie. Dzisiaj mają usłyszeć zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia.

Niedawno Mata był twarzą "Zestawu Matczaka" w McDonald's i niczym Travis Scott w Stanach na pewien czas "przejął Maka" proponując klientom wybrany przez siebie zestaw z burgerem.

Ze względu na tę współpracę McDonald's przekazał TVP oświadczenie w sprawie zatrzymania rapera. Redakcja TVP Info zapytała: "Jak firma ocenia fakt, że osoba będąca 'twarzą' waszych produktów miała nielegalne substancje?". McDonald's przesłał krótką odpowiedź: "Kampania z udziałem rapera Michała Matczaka była czasową aktywacją marketingową, która trwała od 18 października do 23 listopada ubiegłego roku".