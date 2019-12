Mata "Patointeligencja": Numer o bananowej młodzieży hitem sieci

"Patointeligencja" to pierwszy singel Maty, który zapowiada jego debiutancki album "100 dni do matury". Numer, w którym młody raper opowiada o tym, jak wygląda życie nastolatków z dobrych domów, zgarnął w dobę ponad 600 tys. wyświetleń.

Singel "Patointeligencja" wyprodukował Trooh Hippie. Klip nakręcono przed jedną z najbardziej elitarnych szkół średnich w Polsce - Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie.

Numer promuje debiutancki album Maty "100 dni do matury", który ukaże 17 stycznia 2020 roku.

"Płyta '100 dni do matury' to najlepsza pamiątka z czasów szkolnych jaką artysta mógł sprezentować sobie i słuchaczom. Krążek jest zapisem historii i emocji, które przewijały się podczas beztroskich czasów edukacji. Wśród czternastu utworów znajduje się burzliwe życie młodego człowieka, spisane w sto dni, od studniówki do ostatnich chwil przed maturą" - czytamy w zapowiedzi prasowej na stronie wytwórni SBM Label.



"Debiut Maty przybliża klimat szkolnych lat. Nawiązuje on do czasów beztroskich a zarazem pełnych wyborów, wątpliwości i odkrywania samego siebie. Wspomnienia wraz z całą paletą emocji stanowią trzon płyty i są największą inspiracją dla Maty. Na płycie aż kipi od retrospekcji, a wszystko łączy się z charakterystyczną dla autora autoironią i dystansem do siebie i świata. Mata dotyka również cięższych tematów. Porywa się na obalenie mitu grzecznych chłopców z dobrych domów i rzuca na ich wyidealizowany obraz zupełnie nowe spojrzenie. Album burzy stereotyp rapera z blokowiska i pokazuje, że ‘dzieciaki z willi’ też mogą mieć coś do powiedzenia, potrafiąc przy tym doskonale rapować" - zapowiadają wydawcy albumu.

Teledysk opowiadający na temat dzieciaków z dobrych domów w ciągu dobry zdobył ponad 600 tys. wyświetleń na Youtube.

Mata to 19-letni raper związany z SBM Label. Do tej pory wydał EP-kę "Fumar Mata".