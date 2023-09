Wydana 8 września płyta "<33" to trzeci album Maty w wytwórni SBM. Wydawnictwo zawiera 15 utworów, a do tej pory ukazały się cztery single: "M", "Kryształowa kula", "JESTEŚ POJ384NA", "PŁYTA NIE SIADA".

"'<33' to tytuł, to symbol, to coś, co czuje się całym sercem. To właśnie serce jest tu najważniejsze. Nazwa albumu przez długi czas funkcjonowała jako coś nieokreślonego, niewypowiedzianego. Coś, co Michał bardzo dobrze znał, lecz nie potrafił nadać temu nazwy. Pomogli mu w tym fani. Ta płyta powstała wraz z nimi i dzięki nim. Fani są jej inspiracją, motorem napędowym, a ostatecznie jej odbiorcami" - czytamy.

a Nowe wydawnictwo ma się różnić od jego poprzednich dokonań. Przy powstawaniu płyty Michał Matczak wykreował zupełnie inny dla niego model pracy koncepcyjnej nad utworami. Testował, wprowadzał zmiany, sygnalizował przemianę w twórczości. Kierował się uczuciami, odczuciami, intuicją - sercem.



Za okładkę odpowiedzialny jest Maciej Kość Bamoy.

Kim jest Mata?

Michał Matczak (Mata) to 23-letni raper, który swoimi piosenkami zamieszał na muzycznej scenie. Utwory artysty biją rekordy popularności. Najpopularniejszymi numerami, jakie dotychczas wypuścił, są m.in. "JESTEM POJ384NY" (posłuchaj), "Patointeligencja" (posłuchaj) czy "Papuga" (posłuchaj).

Wokół Maty często pojawia się wiele kontrowersji. Wzorowym przykładem może być jego deklaracja do startu w wyborach prezydenckich w 2040 r. Na YouTube umieścił wtedy specjalne przemówienie, w którym zdradził swoje postulaty.

Zeszły rok dla Maty był pełen wzlotów i upadków. Raper miał problemy z prawem, a jego fani nie do końca docenili jego alter ego, czyli Skute Bobo, którym miał zachęcać do walki o depenalizację marihuany w Polsce. Raper jednak nie mógł narzekać na brak popularności. Jego trasa koncertowa okazała się sukcesem, Mata pojawił się też na okładce polskiego "Vogue" jako pierwszy mężczyzna.



Mata - szczegóły płyty "<33" (tracklista):

ELEKTRYCZNE KRZESŁO W GŁOWIE OD PIENIĘDZY SIĘ P******* PŁYTA NIE SIADA ogród tired of love W RÓŻOWE OSH33 JESTEŚ POJ384NA Kryształowa kula Ken i Barbie SZUKAM MENADŻERA I DON’T WANNA DIE M goat 5 MALIN REMIX (bonus track).