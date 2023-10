Master's Call przed premierą debiutu "A Journey For The Damned"

Miks i mastering debiutanckiej płyty black / deathmetalowego kwintetu z Wolverhampton odbyły się w niemieckim studiu Kohlekeller pod okiem Kristiana "Kohle" Bonifera, producenta współpracującego m.in. z Powerwolf, Aborted, Benighted i Sinister.

Co ciekawe, podczas nagrywania "A Journey For The Damned" zespół próbował swych sił z aż trzema wokalistami, by ostatecznie powierzyć tę funkcję Johnowi Wilcoksowi, dotychczasowemu gitarzyście Master's Call. Przypomnijmy, że powstały w 2013 roku Master's Call dał się lepiej poznać sześć lat później za sprawą wydanej własnym sumptem EP-ki "Morbid Black Trinity", która spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony najważniejszych metalowych magazynów w Wielkiej Brytanii.

Reklama

Album "A Journey For The Damned" trafi na rynek 24 listopada nakładem powiązanej z Atomic Fire Records, niemieckiej wytwórni Fireflash (CD w digipacku, na winylu, drogą elektroniczną).

Teledysk do utworu "The Serpent's Rise" Master's Call z debiutanckiego longplaya możecie zobaczyć poniżej:

Clip MASTER'S CALL The Serpent's Rise

Master's Call - szczegóły płyty "A Journey For The Damned" (tracklista):

1. "All Hope In Fire"

2. "Beyond The Gates"

3. "The Serpent’s Rise"

4. "Blood On The Altar"

5. "Damnation’s Black Winds"

6. "Into The Abyss Once More"

7. "Pathways".