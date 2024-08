Friedman przytoczył również kilka innych pytań, które zostały mu zadane podczas "rozmowy kwalifikacyjnej" przed dołączeniem do grupy. Dopytywali go o konieczne dla wizerunku elementy: czy nie ma zarostu, czy ma długie włosy oraz czy jest chudy. Ostatnim pytaniem była kwestia wzrostu; muzykom KISS zależało, by nowy gitarzysta miał co najmniej 1,80 metra wzrostu. Zmotywowany muzyk wyznał, że ma około 1,70 metra, jednak jeśli to miałoby być przeszkodą, to z pewnością coś wymyśli, by temu zaradzić.