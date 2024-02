Maryla Rodowicz w USA zarabia krocie. Kwota przyprawia o zawrót głowy!

Niekwestionowana legenda polskiej piosenki, Maryla Rodowicz, jest uwielbiana także poza granicami naszego kraju. Co jakiś czas decyduje się odwiedzić ze swoim recitalem amerykańską Polonię. Aktualnie jest w trasie "Małgośka Forever", podczas której występuje dla polskich fanów.

Maryla Rodowicz w trasie 2024. Na koncertach w USA zarobi krocie

Gwiazda nie może narzekać na zainteresowanie jej koncertami, bo już teraz na jej stronie internetowej widnieje ponad 30 koncertów! Wśród nich będą występy w USA. Rodowicz zagra dla Polonii dokładnie w dniach 19-21 i 27 kwietnia, kolejno w Chicago, Nowym Jorku, New Jersey i Connecticut. "Maryla jest uwielbiana przez fanów w USA. Koncerty wciąż przyciągają tłumy, bilety nie są tanie, ale nie ma problemów z ich sprzedażą" - czytamy w "Super Expressie".

Ile kosztują bilety na zagraniczne koncerty piosenkarki? Według tabloidu, za wejście na koncert w Chicago trzeba zapłacić 157 dolarów (ok. 600 zł). W innych miastach wejściówki są nieco tańsze, bo kosztują ok. 90 dolarów (350 zł). "Super Express" przelicza, że za każdy koncert wokalistka może zarobić aż 35 tys. dolarów, czyli ok. 135 tys. złotych - za całą minitrasę byłoby to 540 tys. zł! Wedle gazety w Polsce Rodowicz nie może liczyć na tak wysokie stawki, a za jej jeden występ na konto wpływa ok. 50 tys. złotych.

