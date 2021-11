Maryla Rodowicz: TVP pokaże dokument o legendzie polskiej piosenki

Maryla Rodowicz jest obecna na scenie od sześciu dekad ( zobacz! )! Jak donosi portal Wirtualne Media, już w grudniu TVP pokaże biograficzno-muzyczny film dokumentalny o wokalistce. Według zapowiedzi, możemy liczyć na "wiele pikantnych szczegółów z prywatnego, uczuciowego życia piosenkarki". W filmie użyte mają zostać niepublikowane wcześniej materiały z archiwum Telewizji Polskiej.

Produkcja ma nosić tytuł "Maryla. Tak kochałam". Producentem filmu jest Paweł Gajewski, a reżyserią zajęli się Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski - wcześniej cała trójka wyprodukowała dla TVP inny film, "Krzysztof Krawczyk-całe moje życie". Po za Rodowicz podczas seansu zobaczymy Daniela Olbrychskiego, Katarzynę Gärtner, Helenę Vondrackovą, Andrzeja Sikorowskiego, Adama Sztabę oraz Marię Szabłowską.

"Najważniejsza w tym filmie jest opowieść o tym, jak Maryla kochała, w tej historii jest wiele gwałtownych porywów serca" - wyjaśnił Michał Bandurski.



"To film o Maryli Rodowicz, ale także o ważnych osobach w jej życiu" - dodaje jeden z reżyserów.

"Maryla to chodząca energia i wulkan pomysłów. Wciąż zajęta działalnością koncertową i medialną. Ciężko było to wszystko pogodzić, ale się udało" - powiedziała Wirtualnym Mediom Aleksandra Machnik, która także współpracuje z twórcami filmu.

"Na szczęście Maryla była otwarta i chętna do współpracy bo bardzo zależało jej na tym filmie" - dodaje Gajewski.

Premiera filmu "Maryla. Tak kochałam" odbędzie się w TVP1 25 grudnia 2021 roku.

