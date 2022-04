Maryla Rodowicz pokazała zdjęcie z córką. Co za podobieństwo!

Maryla Rodowicz od wielu lat chroni swoje życie prywatne. "Co miałam do opowiedzenia o sobie i moim życiu prywatnym, opowiedziałam w książce Niech żyje bal, która ukazała się w 1992 roku i to wystarczy" - mówiła w jednym z wywiadów.

Piosenkarka ma troje dzieci: Jana (ur. 1979) i Katarzynę (ur. 1982), ze związku z aktorem Krzysztofem Jasińskim, oraz Jędrzeja (ur. 1987), którego ojcem jest Andrzej Dużyński.

Teraz pochwaliła się zdjęciem z 40-letnią obecnie córką. "Siadamy do śniadania, święta, święta" - napisała pod słoneczną fotografią.

Instagram Post

Fani szybko zauważyli, że nie dość, że kobiety są do siebie bardzo podobne, to dodatkowo mają bardzo podobne wyczucie stylu. Na zdjęciu obie pozują w barwnych sukienkach. "Super wyglądacie", "Piękne kobietki", "Fajne dziewczyny" - komentowali fani, dodając do tego życzenia wielkanocne.

