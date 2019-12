Maryla Rodowicz o Zenku Martyniuku: "Na tym polega tolerancja"

Już dziś na scenie Sylwestra Marzeń z Dwójką zobaczymy m.in. Marylę Rodowicz i Zenka Martyniuka. W tym roku gwiazdy nie wystąpią w duecie. Mimo tego mają w planach bawić się wspólnie.

"Jestem już odmrożona na sylwestra" - żartuje Maryla Rodowicz, nawiązując do krytycznych komentarzy, które pojawiły się w internecie po ogłoszeniu jej udziału w imprezie TVP.



Poinformowała także, że jej kostium na koncert "już się maluje". Za kreację piosenkarki odpowiada Tomasz Armada, 23-letni stylista z Łodzi. Na tę okazję specjalnie wrócił od rodziców, którzy mieszkają w Anglii. Królowa polskiej sceny podkreśliła, że wspiera młode talenty.

"Nie ma znaczenia, co ja myślę o Zenku. Dużo ludzi go kocha i na tym polega tolerancja, której brakuje na przykład w Sejmie" - mówi wokalistka, zapytana, co sądzi o muzyce lidera zespołu Akcent. "Mam dość tego poniżania innych. Dajmy sobie żyć!" - apeluje.

"Zenek ma swoją widownię. Disco polo jest popularne w Polsce już od lat 90. i trzeba to uszanować" - dodaje Rodowicz. Zdradziła, że za sceną "wzniosą toast i będą się bratać".

Przypomnijmy, że wspólny występ Rodowicz i Martyniuka był hitem sylwestra w Zakopanem w 2016 r.



Podczas tegorocznego Sylwestra Marzeń z Dwójką oprócz Maryli Rodowicz i Zenka Martyniuka wystąpią m.in.: Golec uOrkiestra, Kombi, Boys, Piękni i Młodzi, Viki Gabor oraz Thomas Anders. Transmisję z wydarzenia będzie można oglądać od 20:00 w TVP2.