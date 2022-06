Maryla Rodowicz, nazywana "królową polskiej piosenki", bardzo często jest gwiazdą koncertów organizowanych przez Telewizję Polską. W ubiegłym roku zadebiutowała też na fotelu jurorskim w "The Voice Senior".

"Wszyscy w TVP zdają sobie sprawę, że Maryla jest wielką gwiazdą i bardzo im zależy na jej udziale w programach stacji. W końcu Rodowicz to ikona" - mówiła Pudelkowi osoba z produkcji.



Teraz piosenkarka w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" opowiedziała o współpracy z publiczną telewizją. "Wiem, że nie jest to mile widziane. Ale TVP to potężne medium (...). Jak zacznę bojkotować TVP, to co mi zostanie? Radia mnie już przecież nie grają" - stwierdziła. Podkreśliła jednak, że nie utożsamia się z tym, co przekazuje telewizja. "Ja robię swoje, śpiewam dla wszystkich i nie mieszam się do polityki. Ja nawet nie wiem, jak znaleźć TVP Info" - skomentowała krótko.

Wytłumaczyła również, dlaczego zdecydowała się dołączyć do grona trenerów "The Voice Senior" dopiero w trzeciej edycji. "Dostawałam propozycje, ale nie dogadywałam się finansowo, albo nie wiedziałam, czy dam radę. Nie chciałam przeżywać, że może kogoś skrzywdziłam, że źle oceniłam" - powiedziała.