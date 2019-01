Mary Komasa zapowiada nowy album. Posłuchaj utworu "Palermo"

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowej płyty Mary Komasy. Zobaczcie orkiestrowe wykonanie utworu "Palermo".

Mary Komasa zapowiedziała nową płytę /materiały prasowe

"Palermo" wraz z orkiestrą nagrane zostało w studiu S2 Polskiego Radia. W nagraniach Mary Komasę wsparł jej mąż, Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Klip z sesji nagraniowej stworzył Ghost Cowboy.

Clip Mary Komasa Palermo [Live Session]

"Zależało mi na tym, aby to właśnie 'Palermo' zapowiedziało mój nadchodzący album. Świadomie wybrałam ten utwór w jego najbardziej intymnej formie, zarejestrowanej na żywo w studio. Wersja ta zrodziła się spontanicznie, z czystej potrzeby serca, pod sam koniec całodniowej sesji z orkiestrą. Mam poczucie, że w tym wideo udało się uchwycić istotę całego albumu 'Disarm'. Staram się w nim jak najbardziej odsłonić emocjonalnie, jednocześnie przekazując słuchaczom potężny ładunek energii. Mam nadzieję, że tą piosenką uruchomię w ludziach ich najszczersze emocje. - tak o nowym utworze wypowiada się Mary Komasa.



Zbliżający się album "Disarm" to drugi krążek w karierze artystki.

Debiutancki materiał zatytułowany po prostu "Mary Komasa" uzyskał nominację do Fryderyka 2016 w kategorii fonograficzny debiut roku. Płytę promowały m.in. single "City of My Dreams" oraz "Lost Me", do którego powstał kontrowersyjny klip z udziałem Anji Rubik.



Clip Mary Komasa Lost Me (Explicit)

