Martyna Rempała powraca po przerwie. Zobacz teledysk "1000 mil"

Krystian Rempała, żużlowiec Unii Tarnów i Mistrz Europy juniorów z 2015 r., zmarł 28 maja 2016 w szpitalu, sześć dni po tragicznym wypadku na torze w Rybniku. Zawodnik miał 18 lat.

Jego siostra Martyna Rempała oddała mu hołd coverem utworu Whitney Houston "One Moment In Time".

Martyna trzymając brata do końca za rękę, obiecała Krystianowi, że nie pozwoli by o nim zapomniano i w hołdzie zrobi dla niego piosenkę. Tak powstała ballada "Nie tak miało być". Do tej pory klip zebrał ponad 7,5 mln odsłon.

Absolwentka szkoły wokalno-aktorskiej w Krakowie do tej pory nagrywała ballady ("Dla nas jesteś", "Daleko stąd", "Wszystko może się wydarzyć"). Zapowiedzią nowego oblicza była wakacyjna piosenka "Oczy twe magiczne" z 2018 r.

Po dłuższej przerwie wokalistka zaprezentowała utrzymany w reggaetonowym klimacie utwór "1000 mil". Zdjęcia do teledysku zostały zrealizowane w Krakowie a obok Martyny wystąpił finalista konkursu Mister Polski 2019 - Michał Zabrzeski, a także modelka Klaudia Burkot.

Utwór "1000 mil" powstał we współpracy z Michałem "Hellfieldem" Kacprzakiem - znanym również jako Kacprzak Sound oraz oraz Versace Mike. To raper oraz producent pochodzący z Knurowa, niegdyś wokalista deathmetalowego zespołu Nekromer. Obecnie członek kolektywu CrackHouse, mający na koncie m.in. współpracę z Peją.