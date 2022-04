Duet Martin Lange przyspiesza tuż przed wypuszczeniem albumu, który zapowiadany jest na 13 maja. Właśnie ruszyła jego przedsprzedaż.

Zaczynali ten rok nostalgicznie i refleksyjnie, aby potem zdecydowanie nabrać wiatru w skrzydła i wypuszczać coraz bardziej energetyczne kawałki. A to jak sami mówią, puszczając oko do słuchaczy, 'wcale nie koniec' - ale co to dokładnie oznacza, opowiedzą nam w maju.



"'Luz' to nasza ucieczka. Od codziennych nerwów, do spokoju ducha. Od krzątaniny i bieganiny, do wpatrywania się we wschód słońca nad brzegiem oceanu. Od bezsensu codziennej gonitwy za 'niewiadomoczym', do czystej radości i robienia tego co się szczerze kocha" - opowiadają twórcy.

Clip Martin Lange Luz

O tym, co duet Martin Lange kocha robić najbardziej i że to działa także na innych mamy się przekonać już niedługo razem z nadejściem premiery płyty i nowym sezonem koncertowym.

Martin Lange wsparli gwiazdę "The Voice of Poland", teraz idą na swoje

Album "Kontrasty" będzie debiutem duetu Martin Lange, ale ich przygoda muzyczna nie trwa od wczoraj. Muzycy mają za sobą współpracę m.in. z Rosalie., Kasią Lins, czy Reni Jusis.

Pomogli też Paulinie Gołębiewskiej przy piosence "Lepiej", którą wokalistka zaprezentowała zaprezentowała przed trenerami i widzami w półfinale ostatniej edycji "The Voice of Poland". Tekst napisała sama Paulina Gołębiowska ( Sprawdź tekst! ).

Wideo Lepiej

Paulina Gołębiewska ma 33 lata pochodzi z województwa dolnośląskiego, aktualnie mieszka we Wrocławiu. Paulina na co dzień spełnia się w dwóch rolach: jako mama i jako muzyk.



Zarówno Paulina jak i jej partner (Tomek) są muzykami, ona jest wokalistką, on - pianistą. Utrzymują się głównie z koncertowania. Mają dwóch synów: Jędrzeja (6 lat) i Kacpra (4 lata). Chłopcy również wykazują talent muzyczny, młodszy gra na perkusji.



Paulina jest w trakcie nagrań debiutanckiego albumu. Pracuje nad nim ze swoim partnerem. Ona pisze teksty i muzykę, on zajmuje się dopinaniem aranży. Dwa single wraz z teledyskami są już dostępne w sieci.

