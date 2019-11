Marta Smuk wygrała z rakiem: Straciłam swój atrybut kobiecości

Wokalistka Marta Smuk, była żona Mariusza Totoszki z zespołu Volver, wygrała walkę z chorobą.

Marta Smuk wystąpiła w drugiej edycji "Idola" /Michal Jankowski / Agencja FORUM

Wokalistka od kilkunastu miesięcy zmagała się z nowotworem piersi. W końcu 11 lipca 2019 roku leczenie chemioterapią przyniosło skutki.

"To był jeden z najtrudniejszych a zarazem najpiękniejszych lat w moim życiu. To czego doświadczyłam, to co zrozumiałam i to, czego dowiedziałam się o sobie nikt mi nie zabierze! Nigdy nie powiem, że jestem zdrowa, bo nowotwór to choroba przewlekła, ale jestem bezpieczna i to poczucie daje mi spokój i szczęście!" - pisała wtedy Marta Smuk na Facebooku.

Ostatnio na swoim profilu podzieliła się wyjątkowymi zdjęciami. "Solidaryzuję się dziś z wszystkimi kobietami, które przeżywają dziś to, co rok temu przeżyłam ja" - pisze w poście. "Kobiecość ma się w sercu i w głowie - nie na" - dodaje.



Marta Smuk jest laureatką programu "Szansa na sukces", gdzie zaśpiewała piosenkę Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Na scenie debiutowała w musicalu "Hair" w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Związana jest z warszawskim teatrem Roma. Występowała także w drugiej edycji "Idola", w której zajęła 4. miejsce.



W "Idolu" poznała Mariusza Totoszkę, z którym wzięła ślub w 2005 roku. Po dwóch latach małżeństwo rozstało się. Mają córkę Julię (ur. 2006).



Zdjęcie Mariusz Totoszko i Marta Smuk / Michal Jankowski / Agencja FORUM